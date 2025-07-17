Этери Тутберидзе: «Часто спортсменки начинают примерять на себя роль жертвы, на жалость у нас легче откликаются. Для меня жалость – это неприемлемо, это унижение»
– Почему всем хочется пожалеть юных спортсменок? Откуда такое мнение?
– В России так уж исторически сложилось: принято или жалеть, или критиковать. И часто окружающие, а потом и сами спортсменки начинают примерять на себя именно роль жертвы. Потому что на жалость у нас легче откликаются. Получается, спорт – это какое-то добровольное насилие.
– Но ведь вы не вызываете чувства жалости?
– Нет, жалости я не вызываю, ха-ха.
– Эта же нормальное человеческое проявление: иногда хочется, чтобы пожалели. У вас такого не бывает?
– Случается, наверное, сама себя внутренне пожалею, но не в профессиональных вопросах. И потом, чего себя жалеть? Жалость – это унижение, и для меня это неприемлемо, – сказала Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».