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Этери Тутберидзе: «Часто спортсменки начинают примерять на себя роль жертвы, на жалость у нас легче откликаются. Для меня жалость – это неприемлемо, это унижение»

Этери Тутберидзе заявила, что считает жалость унижением.

– Почему всем хочется пожалеть юных спортсменок? Откуда такое мнение?

– В России так уж исторически сложилось: принято или жалеть, или критиковать. И часто окружающие, а потом и сами спортсменки начинают примерять на себя именно роль жертвы. Потому что на жалость у нас легче откликаются. Получается, спорт – это какое-то добровольное насилие.

– Но ведь вы не вызываете чувства жалости?

– Нет, жалости я не вызываю, ха-ха.

– Эта же нормальное человеческое проявление: иногда хочется, чтобы пожалели. У вас такого не бывает?

– Случается, наверное, сама себя внутренне пожалею, но не в профессиональных вопросах. И потом, чего себя жалеть? Жалость – это унижение, и для меня это неприемлемо, – сказала Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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