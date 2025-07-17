Рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич отстранена из-за положительного допинг-теста
Рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич сдала положительный допинг-тест.
В мартовской пробе кенийской спортсменки обнаружен запрещенный диуретик и маскирующий агент гидрохлоротиазид, сообщил отдел по обеспечению добросовестности в легкой атлетике (AIU).
Бегунья отстранена на время проведения расследования.
Чепнгетич 30 лет, она чемпионка мира 2019 года в марафоне. В 2024 году на Чикагском марафоне она установила мировой рекорд – 2 часа 9 минут 57 секунд. Она стала первой женщиной, выбежавшей из 2:10.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости