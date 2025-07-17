Роднина о Fan ID: «Он работает на пользу практически везде, на трибунах стало безопаснее. Многое у нас в стране воспринимается в штыки, но со временем люди понимают логику»

Ирина Роднина считает, что отменять Fan ID сейчас будет неправильно.

10 июля Госдума отклонила законопроект об отмене паспорта болельщика.

«Мы приняли такой закон, неправильно будет сейчас это все отменять. На трибунах стало более безопасно. Это не выдумка или требование, карта болельщика работает на пользу практически везде.

Очень многое у нас в стране воспринимается в штыки, но проходит время и люди понимают, что есть логика и нормально оценивают то, что раньше воспринимали по‑другому», – сказала депутат Государственной думы Роднина.