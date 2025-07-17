71

80% россиян гордятся отечественным спортом и спортсменами, заявили во ВЦИОМ

80% россиян гордятся спортивными достижениями и спортсменами страны.

Данные опроса привел директор департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

«Сегодня порядка 75% россиян заявляют о том, что занимаются спортом. А порядка 80% россиян заявили о том, что они гордятся российским спортом и российскими спортсменами.

При этом 64% участников опроса назвали конкретного спортсмена, которым они гордятся, а 14% - представителей отдельных видов спорта. Чаще всего россияне называли достижения хоккеиста Александра Овечкина и результаты фигуристов.

Жители РФ гордятся проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году, называют успехи на крупных международных соревнованиях за последние 10-15 лет.

Нам это важно. И как результат, сегодня в российском обществе присутствует запрос ожидания на снятие ограничений для участия россиян в международных мероприятиях, в том числе, конечно же, олимпийских. Так считают 95% респондентов», – сказал Мамонов.

По словам Мамонова, тема спорта интересует россиян в том числе потому, что он является одним из эффективных социальных лифтов.

«То есть порядка 90% респондентов заявляют о том, что сегодня в России человек, занимающийся спортом, может преуспеть в этой сфере, добиться высокого положения вне зависимости от того, есть ли у него какие-то изначальные ресурсы», – отметил социолог в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Спортивный суверенитет России: спорт как мягкая сила». 

Он добавил, что, согласно данным опроса, 40% россиян интересуется новостями спорта.

60,3% – доля занимающихся спортом в России. Дегтярев заверил Путина, что цифра верная

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoАлександр Овечкин
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о вручении Овечкину премии ESPY: «Там нет русофобии в том же масштабе, что в Европе. Престижный трофей, поскольку это не только хоккейная тема»
517 июля, 09:16
Тимофей Мозгов: «Овечкин и Леброн – две машины, ходячие легенды. Люди, которым памятники можно ставить при жизни, – большая редкость»
414 июля, 14:58
Овечкин о благотворительных матчах: «Мне интересно посетить Таймыр, Норильск. Сейчас просто особо нет свободного времени»
414 июля, 03:22
Главные новости
Олимпийский квалификационный турнир в Пекине пройдет с 19 по 21 сентября
113 минут назад
Щербакова выложила фотографии в образе Белоснежки
31сегодня, 11:12Фото
Роднина о публикации Валиевой в поддержку нового закона о поиске в интернете: «Молодежь всегда высказывалась, не только же одни аксели прыгать»
54сегодня, 08:43
20 лучших программ эпохи Плющенко и Слуцкой: выбор Крутихиной и Кузнецова
вчера, 19:50
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2025/26: контрольные прокаты и чемпионат России пройдут в Петербурге, финал Гран-при – в Челябинске
21вчера, 18:30
Трусова показала, как выполняет упражнения на балетном станке во время беременности
43вчера, 17:26Видео
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Эпоха Плющенко и Слуцкой – чем же она была хороша?
вчера, 16:14Подкасты
Ирина Роднина: «Поддерживаю закон о новых правилах в интернете. Он вызвал такую реакцию, потому что многие вопросы не уточнены, будет еще много поправок»
81вчера, 15:41
«В любви с улыбкой». Арина Аверина и Дмитрий Алиев опубликовали совместное видео
38вчера, 15:32Видео
Татьяна Тарасова о Загитовой и Медведевой: «Дуэт, конечно, хороший. Они вместе и выступали. Это было удовольствие на них смотреть»
20вчера, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
114 июля, 10:56
Артем Дзюба: «В фигурном катании я как корова на льду. Хорошо бегу по льду, а дальше начинаются проблемы, пируэты – не мое»
55 июля, 12:05
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
4122 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
519 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
322 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13