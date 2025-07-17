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Казарцев – главный судья матча «Спартак» – «Динамо» Махачкала в 1-м туре РПЛ. На игру «Зенита» и «Ростова» назначен Шафеев

РФС назначил арбитров на матчи 1-го тура Мир РПЛ.

18 июля (пятница)

«Динамо» Москва – «Балтика»: судья – Ян Бобровский 

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Мацюра.

19 июля (суббота)

«Акрон» – «Крылья Советов»: судья – Ранэль Зияков 

Помощники судьи – Денис Петров, Хамид Талаев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Артем Чистяков; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов 

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак» – «Динамо» Махачкала: судья – Василий Казарцев 

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Владимир Казьменко.

20 июля (воскресенье)

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк 

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев 

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов 

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Эдуард Малый.

21 июля (понедельник)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Егор Егоров 

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18994 голоса
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
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Евгений Кукуляк
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logoВасилий Казарцев
Егор Болховитин
Роман Сафьян
logoДинамо Москва
Рафаэль Шафеев
Павел Шадыханов
logoЯн Бобровский
logoВера Опейкина
Олег Соколов судья
logoЗенит
logoАндрей Фисенко
Кирилл Большаков
logoОренбург
Андрей Образко
logoРубин
logoСергей Сергеевич Иванов
logoЦСКА
logoСергей Лапочкин
logoВладимир Москалев
logoЛокомотив
logoСергей Карасев
logoПавел Кукуян
Константин Шаламберидзе
logoДинамо Махачкала
logoСпартак
Роман Галимов
Алексей Стипиди
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