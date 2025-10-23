  • Спортс
  • О′Хара не включил Артету в рейтинг 15 лучших тренеров. В список экс-хавбека «Тоттенхэма» вошли Пеп, Флик, Тухель, Мареска и Эмери
Микель Артета не попал в список лучших тренеров по версии Джейми О′Хары.

В этом сезоне «Арсенал» под руководством испанца выиграл 11 из 13 матчей во всех турнирах.

«На мой взгляд, он не входит в десятку лучших тренеров мира. Не сказать, что он не может быть среди них, но его нельзя поставить в десятку лучших», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма».

Экс-футболист лондонского клуба назвал 15 лучших тренеров.

В его рейтинг вошли такие специалисты, как Ханс-Дитер Флик, Пеп Гвардиола, Хаби Алонсо, Диего Симеоне, Антонио Конте, Карло Анчелотти, Луис Энрике, Симоне Индзаги, Томас Тухель, Дидье Дешам, Луис де ла Фуэнте, Лионель Скалони, Энцо Мареска и Унаи Эмери.

💦 Холодный прием от «Арсенала»: сначала отключили «Атлетико» горячую воду, а потом оформили 4:0

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
