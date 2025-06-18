Депутат Даванков попросил Дегтярева отменить Fan ID для детей до 14 лет

В Госдуме предложили отменить Fan ID для детей.

Вице-спикер парламента Владислав Даванков обратился к министру спорта России Михаилу Дегтяреву с просьбой отменить Fan ID для детей до 14 лет. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на документ.

Депутат констатировал, что введение карты болельщика привело к снижению посещаемости матчей. По его мнению, необходимость посещения МФЦ для оформления Fan ID на детей при наличии стандартной учетной записи на «Госуслугах» приводит к «бюрократической нагрузке на семьи», что и стало одной из причин снижения интереса к посещению футбольных матчей.

«Учитывая изложенное, прошу совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассмотреть целесообразность отмены оформления Fan ID для граждан младше 14 лет», – написал Даванков.