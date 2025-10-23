Семак о Жерсоне: «Зенит» готов рассмотреть любое предложение на любого игрока, если оно устраивает клуб. Но много разговоров, не имеющих под собой никакой почвы»

Сергей Семак не исключил продажу Жерсона Сантоса за хорошие деньги.

– Сегодня первый гол забил Жерсон. Это действительно неплохо. Но тем не менее все-таки продолжают ходить разговоры, что Жерсон может не остаться и не закрепиться в «Зените». И это может стать большим трансферным разочарованием. Что вы думаете по этому поводу?

– Очень много разговоров, которые не имеют под собой никакой почвы. Он работает, старается набрать свои лучшие качества, чтобы помогать команде. И сегодняшний забитый мяч добавит и ему уверенности в его адаптации, и, если вы посмотрите, практически все – за редким исключением – ребята, которые приезжают из Бразилии, им требуется определенное время для адаптации.

А по поводу будущего: любой игрок при получении предложения может подойти и сказать: «Вот, у меня есть предложение, я хочу уйти». И если предложение устраивает клуб, безусловно, мы готовы рассмотреть любое предложение на любого игрока. Это футбол и, думаю, такая же ситуация у любой другой команды, – сказал главный тренер «Зенита».