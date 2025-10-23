  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о Жерсоне: «Зенит» готов рассмотреть любое предложение на любого игрока, если оно устраивает клуб. Но много разговоров, не имеющих под собой никакой почвы»
1

Семак о Жерсоне: «Зенит» готов рассмотреть любое предложение на любого игрока, если оно устраивает клуб. Но много разговоров, не имеющих под собой никакой почвы»

Сергей Семак не исключил продажу Жерсона Сантоса за хорошие деньги.

– Сегодня первый гол забил Жерсон. Это действительно неплохо. Но тем не менее все-таки продолжают ходить разговоры, что Жерсон может не остаться и не закрепиться в «Зените». И это может стать большим трансферным разочарованием. Что вы думаете по этому поводу?

– Очень много разговоров, которые не имеют под собой никакой почвы. Он работает, старается набрать свои лучшие качества, чтобы помогать команде. И сегодняшний забитый мяч добавит и ему уверенности в его адаптации, и, если вы посмотрите, практически все – за редким исключением – ребята, которые приезжают из Бразилии, им требуется определенное время для адаптации.

А по поводу будущего: любой игрок при получении предложения может подойти и сказать: «Вот, у меня есть предложение, я хочу уйти». И если предложение устраивает клуб, безусловно, мы готовы рассмотреть любое предложение на любого игрока. Это футбол и, думаю, такая же ситуация у любой другой команды, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЖерсон
logoСергей Семак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жерсон о слухах про недовольство в «Зените»: «Как какие‑то люди в Бразилии могут знать, что у меня в голове? Я всем доволен, мой главный ответ на поле»
14сегодня, 21:16
Семак о 6:0 с «Оренбургом»: «Игра сложилась удачно для «Зенита» – много забили, порадовали болельщиков. У Адамова есть проблемы, у Горшкова все должно быть нормально»
сегодня, 20:31
Главные новости
Алонсо об игре с «Барселоной»: «Этот матч отмечен красным в календаре. «Реал» сейчас на подъеме и в хорошем положении»
739 минут назад
«Неймар должен был стать наследником Месси, Лионель хотел его возвращения. Вопрос с его уходом решался при участии Захави». Бывший вице-президент «Барсы» Местре о бразильце
143 минуты назад
Куртуа не пропустил в 119 из 300 матчей в «Реале». Больше сухих игр только у Касильяса, Буйо и Мигеля Анхеля
147 минут назад
«Барселона» заработала бы 5-6 млн евро за матч с «Вильярреалом» в США. Лапорта говорил, что игра в Испании на «Эстадио де ла Серамика» ничего не принесла бы клубу
8сегодня, 22:31
7 матчей без побед – худшая серия «Ювентуса» с 2009 года. Тогда после нее уволили Раньери
7сегодня, 22:21
Слот про 5:1 с «Айнтрахтом»: «Ливерпулю» нужно было победить, а еще больше – победить при таком же обилии моментов, что и прежде. И раньше нам забивали со стандартов, а теперь – мы»
4сегодня, 22:13
США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Компании владеют футбольным «Спартаком» и хоккейным ЦСКА
55сегодня, 22:12
Браим шипами ударил в голеностоп Тюрама во 2-м тайме с «Ювентусом» – Кефрена заменили после этого. Арбитр показал хавбеку «Реала» желтую
25сегодня, 22:07Фото
Алонсо про 1:0 с «Ювентусом»: «Реал» прибавлял по ходу матча, наращивал темп и благодаря этому создавал моменты. Беллингем и Куртуа хорошо сыграли, Винисиус был хорош в моменте с голом»
13сегодня, 21:59
Тудор о 0:1 с «Реалом»: «Ювентус» заслужил хотя бы один гол, жаль, что мы не заработали очки. Каждый должен быть лидером, в этом мы немного не дотягиваем»
8сегодня, 21:52
Ко всем новостям
Последние новости
Компани о 4:0 с «Брюгге»: «Бавария» могла забить больше, мы знали, что терять очки нельзя – впереди «ПСЖ» и «Арсенал». Топ-8 не будет иметь значения в том, кто выиграет ЛЧ, думаю»
2сегодня, 22:21
Мареска о 5:1 с «Аяксом»: «Очень доволен игрой, «Челси» мог забить еще больше. Приятно, что молодые игроки пользуются шансами»
сегодня, 22:06
Влахович о 0:1 с «Реалом»: «Лучший матч «Ювентуса» в сезоне. Такое отношение и менталитет мы должны показывать в каждой игре»
11сегодня, 21:50
Исака из-за травма паха заменили в перерыве матча с «Айнтрахтом». У форварда «Ливерпуля» 1 гол в 8 играх за клуб
8сегодня, 21:47
«Бавария» выиграла все 12 матчей текущего сезона – рекорд среди клубов Бундеслиги. В топ-5 только «Милан» дольше побеждал на старте – 13 в сезоне-1992/93
3сегодня, 21:43
Ван Дейк про 5:1 с «Айнтрахтом»: «Я в футболе уже давно и не испытываю облегчения, но это победа, на которую можно опереться. Не хотим втягиваться в негатив вокруг»
1сегодня, 21:35
Куртуа о 1:0 с «Ювентусом»: «Было очень тяжело, моменты были с обеих сторон. Важная победа над сильной командой – дальше будет «Энфилд»
5сегодня, 21:26
«Монако» 23 раза ударил по воротам «Тоттенхэма», но не забил. Это антирекорд ЛЧ за время сбора статистики Opta
1сегодня, 21:18
18-летний Эстевао – самый молодой автор гола «Челси» в ЛЧ. 19-летний Гиу удерживал рекорд чуть меньше получаса с «Аяксом»
4сегодня, 21:12
У «Челси» 4 победы подряд после поражения от «Брайтона»
5сегодня, 21:01