Ледяхов о Гарсии в «Спартаке»: «Представляете, насколько нет связей у директора, если он приглашает такого тренера. Кахигао в Испании никто не знает. Один ноунейм приглашает другого»

Игорь Ледяхов оценил возможное назначение Луиса Гарсии тренером «Спартака».

Ранее появилась информация , что красно-белые договорились о контракте с испанским специалистом на случай отставки Деяна Станковича.

– Ваше представление об основном кандидате Луисе Гарсия?

– Понятно, я его знаю по Испании.

Вот смотрите: к 52 годам человек никогда не возглавлял большие команды, какой является «Спартак », как, впрочем, и Станкович . Но серб хотя бы что-то выигрывал на клубном уровне. Гарсия – ничего!

Работал в команде-лифте «Алавесе» и Китае. Опыта борьбы за титулы у него нет, кроме провала в «Вильярреале».

Сейчас куда его звали – только в «Сарагосу», которая на последнем месте в Сегунде с огромными финансовыми проблемами. Представляете, какой контраст – это нонсенс! Еще понимаю, когда приглашают молодого тренера без регалий.

А здесь, как его кандидатура могла нарисоваться, мы прекрасно знаем. Если это правда, то намерения Кахигао можно объяснить только дружбой или близким знакомством с ним.

Представляете, насколько нет связей у спортивного директора, если он приглашает такого тренера. В Испании Кахигао вообще никто не знает, он там толком и не работал, вообще нигде не занимал аналогичных должностей.

Кто-то в «Спартаке» сказал: «О, сто лет был скаутом в «Арсенале», берем». Но скаут и спортдир – это огромная разница. Получается, один ноунейм приглашает другого.

– Кого бы сами назначили?

– Если брать русских специалистов, то сейчас все топовые заняты. Я бы рассмотрел кандидатуру Слуцкого, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов .