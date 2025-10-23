  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ледяхов о Гарсии в «Спартаке»: «Представляете, насколько нет связей у директора, если он приглашает такого тренера. Кахигао в Испании никто не знает. Один ноунейм приглашает другого»
23

Ледяхов о Гарсии в «Спартаке»: «Представляете, насколько нет связей у директора, если он приглашает такого тренера. Кахигао в Испании никто не знает. Один ноунейм приглашает другого»

Игорь Ледяхов оценил возможное назначение Луиса Гарсии тренером «Спартака».

Ранее появилась информация, что красно-белые договорились о контракте с испанским специалистом на случай отставки Деяна Станковича.

– Ваше представление об основном кандидате Луисе Гарсия?

– Понятно, я его знаю по Испании.

Вот смотрите: к 52 годам человек никогда не возглавлял большие команды, какой является «Спартак», как, впрочем, и Станкович. Но серб хотя бы что-то выигрывал на клубном уровне. Гарсия – ничего!

Работал в команде-лифте «Алавесе» и Китае. Опыта борьбы за титулы у него нет, кроме провала в «Вильярреале».

Сейчас куда его звали – только в «Сарагосу», которая на последнем месте в Сегунде с огромными финансовыми проблемами. Представляете, какой контраст – это нонсенс! Еще понимаю, когда приглашают молодого тренера без регалий.

А здесь, как его кандидатура могла нарисоваться, мы прекрасно знаем. Если это правда, то намерения Кахигао можно объяснить только дружбой или близким знакомством с ним.

Представляете, насколько нет связей у спортивного директора, если он приглашает такого тренера. В Испании Кахигао вообще никто не знает, он там толком и не работал, вообще нигде не занимал аналогичных должностей.

Кто-то в «Спартаке» сказал: «О, сто лет был скаутом в «Арсенале», берем». Но скаут и спортдир – это огромная разница. Получается, один ноунейм приглашает другого.

– Кого бы сами назначили?

– Если брать русских специалистов, то сейчас все топовые заняты. Я бы рассмотрел кандидатуру Слуцкого, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
Игорь Ледяхов
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoФрансис Кахигао
logoСпартак
logoЛуис Гарсия
logoЛеонид Слуцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 21,13%. Шансы «ПСЖ» – 14,03%, «Ливерпуля» – 12,31%, «Ман Сити» – 12,12%, «Барсы» – 5,65%, «Реала» – 5,48% (Opta)
711 минут назад
Новый футбольный квиз в стиле известной передачи из вашего детства: попробуйте сыграть!
26 минут назадТесты и игры
Антонио Кассано: «Чемпионат Италии жалок, не вызывает никаких эмоций, качество низкое. Смотреть некоторые матчи – сплошное мучение. Позорная ситуация»
1131 минуту назад
Райя считает, что «Арсенал» может побороться за несколько трофеев в сезоне: «У нас невероятная глубина состава. Тренер использует это разнообразие для наилучшего результата»
641 минуту назад
Бальде перед класико: «Надеюсь, что «Барса» сможет снова разгромить «Реал» на «Бернабеу». Но самое главное – это взять три очка»
15сегодня, 07:20
Онопко не считает зарплаты футболистов раздутыми: «Приводишь иностранца на миллион, а своим будешь платить по 100 евро? Так не бывает. Футбольный век короткий»
70сегодня, 06:55
Предраг Миятович: «Куртуа – лучший вратарь в истории «Реала» при всем уважении к Касильясу»
20сегодня, 06:45
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» примет «Сочи», «Балтика» против «Локомотива»
966сегодня, 06:15
Победа «Реала», разгромы от «Ливерпуля», «Челси», «Баварии» и «Зенита», 14 очков Дёмина в НБА, 8-е поражение СКА в 9 матчах, санкции США против «Лукойла» и «Роснефти» и другие новости
17сегодня, 06:10
Виртц после 2 передач против «Айнтрахта»: «Понимаю, что могу делать гораздо больше. Второй тайм был хорош, как и у всего «Ливерпуля»
24сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Валерий Овчинников: «Сборная России сыграет на ЧМ, нас штатники туда вне отбора запустят. Скоро до всех дойдет, что России надо давать играть во всех турнирах»
1 минуту назад
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» – с «Гоу Эхед Иглс». «Ноттингем» примет «Порту»
7 минут назад
«Балтика» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
2сегодня, 07:05
«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
1сегодня, 06:30
Фримпонг пропустит несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия. Защитник «Ливерпуля» был заменен в 1-м тайме матча с «Айнтрахтом»
6сегодня, 04:33
Тчуамени перед класико: «Реал» набрал отличный ход и должен продемонстрировать это против «Барсы». Не имеет значения, что было в прошлом сезоне»
9сегодня, 01:54
Шпилевский о «Пари НН»: «Команды даже с упрощенным футболом идут вверху таблицы. Ничего не будет, если молодые футболисты не поймут, что надо принимать борьбу»
19сегодня, 01:42
Гюлер после 1:0 с «Ювентусом»: «Чувствую себя важной частью «Реала» благодаря доверию Алонсо – могу играть и «десятку», и «восьмерку». Мы показали достойную игру»
5сегодня, 01:06
71 гол – рекорд Лиги чемпионов в одном туре, 9 мячей забили в матче «Байер» – «ПСЖ». Прежний показатель – 67 голов
9сегодня, 00:42
Де Дзерби о работе Обреновича, удалившего игрока «Марселя: «Мы поплатились за судейские ошибки в матче со «Спортингом». Арбитр был не готов судить игру такого уровня»
7сегодня, 00:30