Онопко не считает зарплаты футболистов раздутыми: «Приводишь иностранца на миллион, а своим будешь платить по 100 евро? Так не бывает. Футбольный век короткий»

Виктор Онопко ответил на вопрос о зарплатах в российском футболе.

– Вам не кажется, что сейчас зарплаты в российском футболе чересчур раздуты?

– Не считаю так. Есть же трансферный рынок, конкуренция.

Представьте: ты приводишь в клуб иностранца на зарплату в миллион. А своим будешь платить по 100 евро, что ли? Так не бывает.

Если клуб готов платить эти деньги, его никто же не заставляет. Плюс в России всего примерно пять клубов, где очень хорошие зарплаты.

В остальных – не так. И в рамках конкуренции каждый стремится в команды получше, где будет зарабатывать больше. Это нормально.

Футбольный век короткий. Я всегда буду за то, чтобы игроки зарабатывали хорошие деньги, потому что карьера короткая, – сказал тренер «Ростова » Виктор Онопко .