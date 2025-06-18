Украинское консульство призвало Чили отказаться от матча с Россией (Sport24)
Украина выступила против проведения матча сборных России и Чили.
Ранее стало известно, что команды могут встретиться в ноябре этого года. По информации Sport24, консульство Украины в Сантьяго призвало чилийцев отказаться от этой игры.
«Консульство Украины направило официальное письмо в Федерацию футбола Чили и лично ее президенту с призывом пересмотреть решение о проведении встречи с российской стороной.
В письме прямо говорится: «Призываем Федерацию футбола Чили занять твердую и этичную позицию и избегать любой формы спортивного сотрудничества с Россией», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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