Предраг Миятович: «Куртуа – лучший вратарь в истории «Реала» при всем уважении к Касильясу»

Предраг Миятович назвал Тибо Куртуа лучшим вратарем в истории «Реала».

33-летний голкипер сыграл в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0).

Эта игра стала 300-й для бельгийца за мадридский клуб, за который он выступает с 2018 года.

«Тибо Куртуа – лучший вратарь в истории «Реала» при всем уважении к Икеру Касильясу , который был великолепным голкипером», – сказал бывший футболист «Реала » Предраг Миятович .

