Предраг Миятович: «Куртуа – лучший вратарь в истории «Реала» при всем уважении к Касильясу»
Предраг Миятович назвал Тибо Куртуа лучшим вратарем в истории «Реала».
33-летний голкипер сыграл в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0).
Эта игра стала 300-й для бельгийца за мадридский клуб, за который он выступает с 2018 года.
«Тибо Куртуа – лучший вратарь в истории «Реала» при всем уважении к Икеру Касильясу, который был великолепным голкипером», – сказал бывший футболист «Реала» Предраг Миятович.
Подробную статистику Куртуа можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости