«МЮ» примет «Арсенал» в 1-м туре АПЛ, «Ливерпуль» – «Борнмут», «Ман Сити» в гостях сыграет с «Вулвс». Опубликован календарь сезона-2025/26
Премьер-лига стартует 15 августа матчем чемпиона Англии «Ливерпуля» против «Борнмута».
Завершится сезон 24 мая – все 20 клубов сыграют одновременно. Всего в чемпионате будет сыграно 380 матчей.
«Ливерпуль» примет «МЮ» 18 октября (вторая игра – 2 мая), 8 ноября на выезде встретится с «Ман Сити» (вторая игра – 7 февраля).
Дерби Манчестера «Сити» – «Юнайтед» пройдет 13 сентября, второе – 17 января.
1-й тур
Пятница, 15 августа
«Ливерпуль» – «Борнмут»
Суббота, 16 августа
«Астон Вилла» – «Ньюкасл»
«Брайтон» – «Фулхэм»
«Ноттингем Форест» – «Брентфорд»
«Сандерленд» – «Вест Хэм»
«Тоттенхэм» – «Бернли»
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
Воскресенье, 17 августа
«Челси» – «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»
Понедельник, 18 августа
«Лидс» – «Эвертон»
Весь календарь АПЛ-2025/26 доступен здесь.