«МЮ» примет «Арсенал» в 1-м туре АПЛ, «Ливерпуль» – «Борнмут», «Ман Сити» в гостях сыграет с «Вулвс». Опубликован календарь сезона-2025/26

АПЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26.

Премьер-лига стартует 15 августа матчем чемпиона Англии «Ливерпуля » против «Борнмута ».

Завершится сезон 24 мая – все 20 клубов сыграют одновременно. Всего в чемпионате будет сыграно 380 матчей.

«Ливерпуль» примет «МЮ» 18 октября (вторая игра – 2 мая), 8 ноября на выезде встретится с «Ман Сити » (вторая игра – 7 февраля).

Дерби Манчестера «Сити» – «Юнайтед» пройдет 13 сентября, второе – 17 января.

1-й тур

Пятница, 15 августа

«Ливерпуль» – «Борнмут»

Суббота, 16 августа

«Астон Вилла » – «Ньюкасл »

«Брайтон » – «Фулхэм»

«Ноттингем Форест » – «Брентфорд »

«Сандерленд» – «Вест Хэм»

«Тоттенхэм » – «Бернли»

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»

Воскресенье, 17 августа

«Челси » – «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»

Понедельник, 18 августа

«Лидс» – «Эвертон»

Весь календарь АПЛ-2025/26 доступен здесь .