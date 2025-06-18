ИИХФ разместила фото Бобровского в новом постере о победе «Флориды» в Кубке Стэнли. Предыдущий пост без россиян удалили

ИИХФ отметила Сергея Бобровского на постере о чемпионстве «Флориды».

Международная федерация хоккея опубликовала новый постер, посвященный победе «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. На нем присутствует Бобровский.

Ранее был другой постер, на который не попали российские хоккеисты – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов . Аналогичная ситуация была и в прошлом году. Спустя время ИИХФ удалила публикацию и теперь выложила новый постер.

Постер: аккаунт ИИХФ в X