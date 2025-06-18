ИИХФ разместила фото Бобровского в новом постере о победе «Флориды» в Кубке Стэнли. Предыдущий пост без россиян удалили
ИИХФ отметила Сергея Бобровского на постере о чемпионстве «Флориды».
Международная федерация хоккея опубликовала новый постер, посвященный победе «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли-2025. На нем присутствует Бобровский.
Ранее был другой постер, на который не попали российские хоккеисты – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Аналогичная ситуация была и в прошлом году. Спустя время ИИХФ удалила публикацию и теперь выложила новый постер.
Постер: аккаунт ИИХФ в X
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт ИИХФ в X
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