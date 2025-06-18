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Легионеры могут покинуть клубы Израиля без компенсации из-за конфликта с Ираном. ФИФА рассматривает такой вариант

Иностранцы могут покинуть клубы Израиля без компенсации из-за конфликта с Ираном.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Иране, включая ядерные. Сообщалось о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших. Иран нанес удар в ответ, погибли 24 израильтянина. Стороны продолжают совершать взаимные воздушные атаки.

Как сообщает ONE.co.il, ФИФА рассматривает вариант, при котором иностранным игрокам из чемпионата Израиля позволят расторгать контракты без компенсации, как это было решено в отношении лиг России и Украины после февраля 2022 года.

Если конфликт с Ираном продолжится, то израильские клубы могут понести серьезный финансовый урон, так как легионеры, выразивший желание покинуть Израиль по соображениям безопасности, могут сделать это без какой-либо компенсации, если такое решение утвердит Международная федерация футбола.

Отметим, что «Хапоэль Беер-Шева» уже объявил о желании португальца Юри Медейруша покинуть клуб.

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Опубликовал: Игорь Новиков
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