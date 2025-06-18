Черчесов о словах Канчельскиса про «купленные» победы на ЧМ-2018: «Дайте ему мой номер, мы все обсудим. Может, кто-то что-то перепутал, а его подставили»

Станислав Черчесов отреагировал на слова Андрея Канчельскиса о договорняках на ЧМ.

В 2023 году экс-футболист «Манчестер Юнайтед» заявил , что все матчи сборной России на чемпионате мира-2018 «были куплены»: «С Испанией была конкретная договоренность».

«Я не слышал, чтобы он так при мне сказал. Может, кто-то что-то перепутал, а его подставили.

Во-первых, Андрей был реально большим футболистом, мы вместе в сборной играли. Надо ему отдать должное – он всегда на максимуме работал. И случайных футболистов в «Манчестер Юнайтед» не бывает. Однажды я, кстати, разговаривал с Фергюсоном. Просто так в «Юнайтед» никто не играет, поэтому это великий футболист, который, еще раз повторяю, говорил или не говорил, у меня никогда с ним проблем не было, вообще никогда. Так что я не знаю.

Пожалуйста, дайте ему мой номер. Мы все обсудим. Я не знаю, сказал он это или нет», – сказал бывший главный тренер сборной России.