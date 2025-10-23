  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Куртуа об отмене матча в США: «Если Ла Лига хороша, и вы считаете ее лучшей лигой в мире, то не следует проводить игры где-то еще»
6

Куртуа об отмене матча в США: «Если Ла Лига хороша, и вы считаете ее лучшей лигой в мире, то не следует проводить игры где-то еще»

Тибо Куртуа прокомментировал отмену матча Ла Лиги в США.

Испанская лига ранее сообщила о том, что запланированная игра «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами не будет проведена.

Вратарь «Реала» критиковал идею того матча.

«Я доволен. Нет смысла делать такие вещи без прозрачности, ведь матчи должны проводиться в Испании, как я и говорил.

Если это будет сделано в будущем, голосовать должны все клубы. Все должны высказать свое мнение.

Думаю, если испанская лига и ее бренд хороши, и вы считаете ее лучшей лигой в мире, то не следует проводить матчи где-то еще. Нужно заполнять стадионы и улучшать другие показатели.

Финансовый фэйр-плей – это хорошо, но многие клубы продают своих лучших игроков, чтобы соответствовать требованиям.

Ненормально, когда команды творят чудеса в сентябре, чтобы подписать игроков. Это первое, что нужно изменить и улучшить. Для этого и нужно межсезонье. Есть и другие способы улучшить свой имидж», – сказал Тибо Куртуа после матча с «Ювентусом» (1:0) в Лиге чемпионов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoТибо Куртуа
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
финансовый фэйр-плей
logoБарселона
logoВильярреал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Реале» довольны отменой матча «Барсы» и «Вильярреала» в США. Мадридцы считают протесты игроков главным фактором, повлиявшим на решение
10021 октября, 20:51
Главные новости
Победа «Реала», разгромы от «Ливерпуля», «Челси», «Баварии» и «Зенита», 8-е поражение СКА в 9 матчах, санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», Хорнер может купить команду «Ф-1» и другие новости
13 минут назад
О′Хара не включил Артету в рейтинг 15 лучших тренеров. В список экс-хавбека «Тоттенхэма» вошли Пеп, Флик, Тухель, Мареска и Эмери
7сегодня, 03:10
Семак о «Динамо» в плей-офф Кубка: «Ставшая первой команда проводит первый матч на выезде, второй – дома. Почему здесь другая ситуация – не знаю. Странно и непонятно»
12сегодня, 01:30
Фермин, Нмеча, Гурусета и Ман – претенденты на звание лучшего футболиста 3-го тура в ЛЧ
5сегодня, 00:54
Алонсо об игре с «Барселоной»: «Этот матч отмечен красным в календаре. «Реал» сейчас на подъеме и в хорошем положении»
17вчера, 23:05
«Неймар должен был стать наследником Месси, Лионель хотел его возвращения. Вопрос с его уходом решался при участии Захави». Бывший вице-президент «Барсы» Местре о бразильце
6вчера, 23:01
Куртуа не пропустил в 119 из 300 матчей в «Реале». Больше сухих игр только у Касильяса, Буйо и Мигеля Анхеля
7вчера, 22:57
«Барселона» заработала бы 5-6 млн евро за матч с «Вильярреалом» в США. Лапорта говорил, что игра в Испании на «Эстадио де ла Серамика» ничего не принесла бы клубу
12вчера, 22:31
7 матчей без побед – худшая серия «Ювентуса» с 2009 года. Тогда после нее уволили Раньери
10вчера, 22:21
Слот про 5:1 с «Айнтрахтом»: «Ливерпулю» нужно было победить, а еще больше – победить при таком же обилии моментов, что и прежде. И раньше нам забивали со стандартов, а теперь – мы»
9вчера, 22:13
Ко всем новостям
Последние новости
Тчуамени перед класико: «Реал» набрал отличный ход и должен продемонстрировать это против «Барсы». Не имеет значения, что было в прошлом сезоне»
5сегодня, 01:54
Шпилевский о «Пари НН»: «Команды даже с упрощенным футболом идут вверху таблицы. Ничего не будет, если молодые футболисты не поймут, что надо принимать борьбу»
4сегодня, 01:42
Карпин о том, приблизился ли Бабаев к основе «Динамо» после хет-трика: «Нет, от этого ничего не зависит. Больше зависит от тренировок»
10сегодня, 01:18
Гюлер после 1:0 с «Ювентусом»: «Чувствую себя важной частью «Реала» благодаря доверию Алонсо – могу играть и «десятку», и «восьмерку». Мы показали достойную игру»
3сегодня, 01:06
71 гол – рекорд Лиги чемпионов в одном туре, 9 мячей забили в матче «Байер» – «ПСЖ». Прежний показатель – 67 голов
2сегодня, 00:42
Де Дзерби о работе Обреновича, удалившего игрока «Марселя: «Мы поплатились за судейские ошибки в матче со «Спортингом». Арбитр был не готов судить игру такого уровня»
1сегодня, 00:30
Семак о Жерсоне: «Зенит» готов рассмотреть любое предложение на любого игрока, если оно устраивает клуб. Но много разговоров, не имеющих под собой никакой почвы»
1вчера, 22:42
Компани о 4:0 с «Брюгге»: «Бавария» могла забить больше, мы знали, что терять очки нельзя – впереди «ПСЖ» и «Арсенал». Топ-8 не будет иметь значения в том, кто выиграет ЛЧ, думаю»
3вчера, 22:21
Мареска о 5:1 с «Аяксом»: «Очень доволен игрой, «Челси» мог забить еще больше. Приятно, что молодые игроки пользуются шансами»
1вчера, 22:06
Влахович о 0:1 с «Реалом»: «Лучший матч «Ювентуса» в сезоне. Такое отношение и менталитет мы должны показывать в каждой игре»
14вчера, 21:50