Куртуа об отмене матча в США: «Если Ла Лига хороша, и вы считаете ее лучшей лигой в мире, то не следует проводить игры где-то еще»
Испанская лига ранее сообщила о том, что запланированная игра «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами не будет проведена.
Вратарь «Реала» критиковал идею того матча.
«Я доволен. Нет смысла делать такие вещи без прозрачности, ведь матчи должны проводиться в Испании, как я и говорил.
Если это будет сделано в будущем, голосовать должны все клубы. Все должны высказать свое мнение.
Думаю, если испанская лига и ее бренд хороши, и вы считаете ее лучшей лигой в мире, то не следует проводить матчи где-то еще. Нужно заполнять стадионы и улучшать другие показатели.
Финансовый фэйр-плей – это хорошо, но многие клубы продают своих лучших игроков, чтобы соответствовать требованиям.
Ненормально, когда команды творят чудеса в сентябре, чтобы подписать игроков. Это первое, что нужно изменить и улучшить. Для этого и нужно межсезонье. Есть и другие способы улучшить свой имидж», – сказал Тибо Куртуа после матча с «Ювентусом» (1:0) в Лиге чемпионов.