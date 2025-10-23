Куртуа об отмене матча в США: «Если Ла Лига хороша, и вы считаете ее лучшей лигой в мире, то не следует проводить игры где-то еще»

Тибо Куртуа прокомментировал отмену матча Ла Лиги в США.

Испанская лига ранее сообщила о том, что запланированная игра «Барселоны» и «Вильярреала » в Майами не будет проведена.

Вратарь «Реала » критиковал идею того матча.

«Я доволен. Нет смысла делать такие вещи без прозрачности, ведь матчи должны проводиться в Испании , как я и говорил.

Если это будет сделано в будущем, голосовать должны все клубы. Все должны высказать свое мнение.

Думаю, если испанская лига и ее бренд хороши, и вы считаете ее лучшей лигой в мире, то не следует проводить матчи где-то еще. Нужно заполнять стадионы и улучшать другие показатели.

Финансовый фэйр-плей – это хорошо, но многие клубы продают своих лучших игроков, чтобы соответствовать требованиям.

Ненормально, когда команды творят чудеса в сентябре, чтобы подписать игроков. Это первое, что нужно изменить и улучшить. Для этого и нужно межсезонье. Есть и другие способы улучшить свой имидж», – сказал Тибо Куртуа после матча с «Ювентусом» (1:0) в Лиге чемпионов.