Заболотный в «Спартаке» будет зарабатывать 600 тысяч евро в год. Контракт по схеме «1+1» согласован (Иван Карпов)

Названа зарплата Антона Заболотного в «Спартаке».

По информации инсайдера Ивана Карпова, нападающий будет зарабатывать 600 тысяч евро в год.

Стороны согласовали контракт по схеме «1+1», где опция продления сработает только при желании обеих сторон. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр и подпишет соглашение на этой неделе.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Заболотный провел 29 матчей за «Химки » и забил 6 голов. Его статистика – здесь .