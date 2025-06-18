Заболотный в «Спартаке» будет зарабатывать 600 тысяч евро в год. Контракт по схеме «1+1» согласован (Иван Карпов)
Названа зарплата Антона Заболотного в «Спартаке».
По информации инсайдера Ивана Карпова, нападающий будет зарабатывать 600 тысяч евро в год.
Стороны согласовали контракт по схеме «1+1», где опция продления сработает только при желании обеих сторон. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр и подпишет соглашение на этой неделе.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Заболотный провел 29 матчей за «Химки» и забил 6 голов. Его статистика – здесь.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?34692 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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