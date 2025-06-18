Светлана Журова: «Не уверена, что болельщики хотят видеть Кубок Стэнли в России. Это провокация, многие бы сказали: «А почему американский трофей ездит по нашей территории?»

Светлана Журова не уверена, что Кубок Стэнли хотят видеть в России.

Ранее «Флорида» обыграла «Эдмонтон» и во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли, выиграв серию 4-2. В составе победителей выступают два россиянина – Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. НХЛ ранее продлила запрет привозить Кубок Стэнли в Россию, действующий с 2022 года.

«Вопрос это неоднозначный. Я не уверена, что наши болельщики сейчас хотят видеть у нас Кубок Стэнли. Это была бы довольно серьезная провокация, потому что многие бы сказали: «А почему это американский трофей ездит по нашей территории?»

Так что, может, и к лучшему, что принято такое решение. У нас есть Александр Овечкин , он побил вечный рекорд. А то, что не привезут Кубок Стэнли, – ничего страшного

Да и к тому же это не обязанность – возить Кубок по родным странам игроков, не правило, а традиция. Лига всегда может сказать, что это небезопасно, или еще что-то придумать», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.