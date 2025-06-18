«Последнего, кто хотел завоевать Иран, нашли в канализации». Защитник «Персеполиса» Фараджи намекнул на обстоятельства ареста Саддама Хусейна, комментируя конфликт с Израилем
Иранский футболист напомнил израильтянам об участи Саддама Хусейна.
Защитник «Персеполиса» Фаршад Фараджи опубликовал в сторис инстаграма пост, посвященный конфликту с Израилем.
«Последнего, кто хотел завоевать Иран, нашли в канализации», – написал 31-летний футболист.
Фараджи, вероятно, намекнул на обстоятельства задержания Саддама Хусейна: по официальной версии Пентагона, экс-президент Ирака был найден американскими военными в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой в городе Эд-Даур.
С 1980 по 1988 год Иран и Ирак вели войну из-за территориальных споров. Правительство Саддама Хусейна намеревалось отторгнуть от Ирана провинцию Хузестан и восточный берег реки Шатт-эль-Араб.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Фаршада Фараджи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости