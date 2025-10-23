  • Спортс
  • Хаби Алонсо: «Беллингем – один из самых совершенных игроков в мире. У него есть навыки действовать в атаке, но он также футболист бокс-ту-бокс»
Хаби Алонсо: «Беллингем – один из самых совершенных игроков в мире. У него есть навыки действовать в атаке, но он также футболист бокс-ту-бокс»

Хаби Алонсо похвалил Джуда Беллингема.

Полузащитник «Реала «забил гол в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0).

«Джуд Беллингем провел целостный матч, не говоря о том, что он забил. Мне понравилось, как он действовал в прошлом матче с «Хетафе». Против «Ювентуса» – понравилось даже больше, к тому он еще и забил.

Он дарит приятные ощущения своей игрой, показывая, насколько он конкурентоспособен и как создает опасные ситуации. Я рад за него.

В его арсенале есть навыки и инстинкты, чтобы играть в атаке, но он также футболист бокс-ту-бокс, играющий от одной штрафной до другой. Джуд – один из самых совершенных футболистов в мире», – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
