«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Краснодар» примет «Сочи» в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена». Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

«Краснодар» лидирует в группе B, имея в активе 11 очков. «Сочи» занимает четвертую строчку, набрав 3 балла.

