«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Краснодар» примет «Сочи» в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.
Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена». Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».
«Краснодар» лидирует в группе B, имея в активе 11 очков. «Сочи» занимает четвертую строчку, набрав 3 балла.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
