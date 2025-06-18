FA предъявила Мудрику обвинения в нарушении антидопингового регламента. Не игравшего с ноября вингера «Челси» могут отстранить на срок до 4 лет
Михаилу Мудрику предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.
Вингер «Челси» и сборной Украины временно отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг. Сообщалось, что у Мудрика обнаружили мельдоний после игры за сборную в ноябре – с тех пор он не выходит на поле.
«Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил, в том числе в наличии или использовании запрещенного препарата, в соответствии с положениями 3 и 4 Антидопингового регламента FA.
Поскольку дело находится в процессе рассмотрения, мы пока не можем давать дальнейшие комментарии», – сообщил представитель Футбольной ассоциации Англии.
Согласно правилам FA, Мудрику может грозить дисквалификация на срок до 4 лет.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
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