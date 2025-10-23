Тчуамени перед класико: «Реал» набрал отличный ход и должен продемонстрировать это против «Барсы». Не имеет значения, что было в прошлом сезоне»
Орельен Тчуамени дал комментарий в преддверии класико.
26 октября «Реал» и «Барселона» сыграют в матче 10-го тура Ла Лиги.
«Мы понимаем, что должны побеждать каждый раз, когда играет с «Барселоной».
Не имеет значения, что было в прошлом сезоне (тогда «Барса» выиграла все четыре матча с «Реалом» – Спортс’‘). Мы это прекрасно понимаем и должны играть лучше.
Мы набрали отличный ход и должны продемонстрировать это в матче с «Барселоной», – сказал опорник «Реала» Орельен Тчуамени.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
