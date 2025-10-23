Шпилевский о «Пари НН»: «Команды даже с упрощенным футболом идут вверху таблицы. Ничего не будет, если молодые футболисты не поймут, что надо принимать борьбу»

Алексей Шпилевский высказался о настроении в «Пари НН».

Команда уступила «Ростову» (1:4) в матче Фонбет Кубка России. Это седьмое поражение подряд для клуба.

– Насколько чувствительный момент – вылет из Кубка России? Что сейчас в раздевалке?

– Все чувствительно.

Вы не представляете, как я себя чувствую каждый раз. Опять через 3-4 дня здесь выступать и находить какие‑то отговорки, слова, как и что будет меняться. Мы должны это на поле показывать.

Видим, что команды даже с упрощенным футболом идут вверху таблицы, и мы должны это также принимать.

Если молодые футболисты «Пари НН» не поймут, что надо также принимать эту борьбу, агрессивность, то ничего не будет. Неважно, в какой структуре ты будешь играть, – сказал главный тренер «Пари НН » Алексей Шпилевский .