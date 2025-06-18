ЦСКА не предлагал контракт Каннаваро. Назначение Челестини уже согласовано («Чемпионат»)
Фабио Каннаваро не возглавит ЦСКА.
Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что московский клуб предложил 51-летнему специалисту контракт до 2027 года.
Однако эта информация не соответствует действительности, пишет «Чемпионат». Армейцы уже согласовали назначение Фабио Челестини на пост главного тренера.
В сезоне-2024/25 ЦСКА возглавлял Марко Николич. Сербский специалист покинул свой пост после победы в Фонбет Кубке России и перешел в АЕК.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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