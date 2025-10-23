Гюлер после 1:0 с «Ювентусом»: «Чувствую себя важной частью «Реала» благодаря доверию Алонсо – могу играть и «десятку», и «восьмерку». Мы показали достойную игру»
Арда Гюлер высказался о доверии Хаби Алонсо.
Хавбек «Реала» был признан лучшим футболистом матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0).
– Чувствую себя фантастически после этой победы.
Поздравляю партнеров по команде и благодарю болельщиков, которые пришли нас поддержать. Мы показали достойную игру и взяли три очка.
Я чувствую себя важной частью команды благодаря Хаби Алонсо, который верит в меня. Я стараюсь выкладываться по полной. Тренер просит меня контролировать темп и быть креативным. Я сыграл хорошо в этом матче.
– Вы бы предпочли играть ближе к штрафной или ближе к Орельену Тчуамени?
– Я могу играть и так, и так. Если от меня хотят голов и передач, я могу играть «десятку», но могу быть и «восьмеркой». Я не против, – сказал полузащитник «Реала» Арда Гюлер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
