Фернандес тренируется с «Торпедо». Если защитник успешно пройдет медосмотр, ему предложат контракт на год («РБ Спорт»)

Марио Фернандес может перейти в «Торпедо».

По информации «РБ Спорт», 34-летний защитник тренируется с московской командой. Футболисту предстоит медосмотр – если он пройдет успешно, клуб предложит контракт на один год.

Последним клубом Фернандеса был «Зенит», который он покинул прошлым летом. Статистику экс-игрока сборной России можно найти здесь .