Фернандес тренируется с «Торпедо». Если защитник успешно пройдет медосмотр, ему предложат контракт на год («РБ Спорт»)
Марио Фернандес может перейти в «Торпедо».
По информации «РБ Спорт», 34-летний защитник тренируется с московской командой. Футболисту предстоит медосмотр – если он пройдет успешно, клуб предложит контракт на один год.
Последним клубом Фернандеса был «Зенит», который он покинул прошлым летом. Статистику экс-игрока сборной России можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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