НБА. Егор Дёмин дебютирует за «Бруклин» в матче против «Шарлотт», «Нью-Йорк» примет «Кливленд» и другие матчи

23 октября в рамках регулярного чемпионата НБА пройдет двенадцать матчей.

«Бруклин» Егора Дёмина сыграет с «Шарлотт», «Нью-Йорк» встретится с «Кливлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Главные новости
Единая лига ВТБ. 24 очка Террелла Картера помогли «Бетсити Парме» обыграть «Самару», УНИКС принимает «Автодор»
1сегодня, 16:27Live
Карл-Энтони Таунс не сыграет против «Кливленда»
9 минут назад
Крис Миддлтон о возможном возвращении в «Милуоки»: «В нашем бизнесе никогда нельзя знать наверняка. Я никогда не думал, что меня обменяют – и вот я здесь»
45 минут назад
«Мы выразили возражения по вопросу возвращения матчей в Израиль». «Фенербахче» и «Анадолу Эфес» опубликовали совместное заявление
сегодня, 16:51
Winline Basket Cup. ЦСКА принимает «Мегу»
1сегодня, 16:39Live
В плей-офф прошлого сезона Кристапс Порзингис играл с синдромом постуральной ортостатической тахикардии
4сегодня, 16:08
Андрей Кириленко: «Предстоящий сезон в НБА просто обязан привлечь внимание всех любителей баскетбола в России»
2сегодня, 15:22
Брэндин Подземски: «Хочу быть лучше Стефа Карри»
7сегодня, 15:07
Дрэймонд Грин о Джимми Батлере: «У меня огромное уважение к настоящим бойцам и альфам. Он – альфа»
7сегодня, 14:22
Джаред Батлер близок к переходу в «Црвену Звезду» после срыва сделки с «Олимпиакосом»
1сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Дубай» официально объявил о подписании контракта с Буги Эллисом
сегодня, 16:24Фото
Еврокубок. «Бахчешехир» принимает «Цедевиту-Олимпию», «Бурк» встретится с «Литкабелисом» и другие матчи
сегодня, 16:12Live
«В итоге проиграет и Евролига, и ФИБА». Инсайдер Алессандро Маджи высказался о последствиях прихода НБА в Европу
сегодня, 15:45
Миленко Богичевич: «УНИКС сейчас находится в наилучшей форме среди всех команд Лиги ВТБ»
сегодня, 14:46
Генменеджер «Фенербахче» о проекте НБА в Европе: «Мы участвуем во всех обсуждениях о будущем европейского баскетбола»
сегодня, 14:36
«Арис» уволил главного тренера Богдана Карайчича после неудачного начала сезона
сегодня, 11:04
Лука Шаманич покинул «Басконию» по личным причинам
2сегодня, 09:50
Джей Пи Кларк возглавил фарм-клуб «Филадельфии»
сегодня, 07:59
Джейсон Максилл начнет тренерскую карьеру в фарм-клубе «Сакраменто»
сегодня, 06:12
«Партизан» отслеживает варианты разыгрывающих из НБА, но при этом готов рассмотреть и кандидатуру Ника Калатеса
3вчера, 20:58