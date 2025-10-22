НБА. Егор Дёмин дебютирует за «Бруклин» в матче против «Шарлотт», «Нью-Йорк» примет «Кливленд» и другие матчи
23 октября в рамках регулярного чемпионата НБА пройдет двенадцать матчей.
«Бруклин» Егора Дёмина сыграет с «Шарлотт», «Нью-Йорк» встретится с «Кливлендом».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
