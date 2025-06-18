Афганистан предлагает России провести товарищеский матч

Сборной России предложили сыграть с командой Афганистана.

Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли страны Ахмадулла Захид.

«Мы передадим министерству спорта и федерации футбола информацию об инициативе проведения товарищеского матча между нашими странами.

Мы положительно относимся к возможной встрече. Афганистан поддерживает идею, чтобы матч прошел в России, но также ждем вас у себя и приглашаем в Афганистан », – сказал Захид на Петербургском международном экономическом форуме.