Афганистан предлагает России провести товарищеский матч
Сборной России предложили сыграть с командой Афганистана.
Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли страны Ахмадулла Захид.
«Мы передадим министерству спорта и федерации футбола информацию об инициативе проведения товарищеского матча между нашими странами.
Мы положительно относимся к возможной встрече. Афганистан поддерживает идею, чтобы матч прошел в России, но также ждем вас у себя и приглашаем в Афганистан», – сказал Захид на Петербургском международном экономическом форуме.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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