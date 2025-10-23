71 гол – рекорд Лиги чемпионов в одном туре, 9 мячей забили в матче «Байер» – «ПСЖ». Прежний показатель – 67 голов

В Лиге чемпионов установлен рекорд по голам в одном туре.

Во вторник и среду команды в третьем туре группового этапа в общей сложности забили 71 мяч за 18 матчей.

Самым результативным матчем тура стала встреча между «Байером » и «ПСЖ », в которой было забито 9 мячей (2:7).

8 голов забили в матче ПСВ и «Наполи » (6:2), 7 мячей – в игре «Барселоны» и «Олимпиакоса » (6:1).

Прежний рекорд – 67 голов – был установлен в 5-м туре в сезоне-2024/25 и повторен в 1-м туре нынешнего сезона.

Новые рекорды ЛЧ: 43 гола за день, 71 – за весь тур!