71 гол – рекорд Лиги чемпионов в одном туре, 9 мячей забили в матче «Байер» – «ПСЖ». Прежний показатель – 67 голов
В Лиге чемпионов установлен рекорд по голам в одном туре.
Во вторник и среду команды в третьем туре группового этапа в общей сложности забили 71 мяч за 18 матчей.
Самым результативным матчем тура стала встреча между «Байером» и «ПСЖ», в которой было забито 9 мячей (2:7).
8 голов забили в матче ПСВ и «Наполи» (6:2), 7 мячей – в игре «Барселоны» и «Олимпиакоса» (6:1).
Прежний рекорд – 67 голов – был установлен в 5-м туре в сезоне-2024/25 и повторен в 1-м туре нынешнего сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости