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Российские саночники не выступят на Олимпиаде-2026. Конгресс FIL проголосовал за их недопуск к квалификационным турнирам

Российские саночники не выступят на Олимпийских играх 2026 года.

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продление недопуска россиян к соревнованиям под эгидой организации. Таким образом, спортсмены из России пропустят олимпийские квалификационные турниры. 

«Среди делегатов Конгресса развернулась оживленная дискуссия. Леон Фельдерер, глава комиссии атлетов FIL, представил результаты анонимного опроса среди спортсменов.

Опрос выявил широкий спектр мнений и опасений, касающихся безопасности, олимпийских квот, соблюдения антидопинговых правил и принципа справедливости.
«Мнения спортсменов разделились. Есть множество аргументов с обеих сторон», – отметил Фельдерер.

В первом голосовании делегатам предстояло решить, следует ли подтвердить резолюции 2022 и 2024 годов. 24 делегата проголосовали за продолжение исключения [россиян], семь – против, один бюллетень был признан недействительным.

Затем состоялось второе голосование, в ходе которого Конгресс отказался уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу AIN для нейтральных российских спортсменов.

В результате российские атлеты и их сопровождающие не будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года. Вновь 24 делегата поддержали исключение, тогда как восемь выступили за возможность участия под нейтральным статусом AIN.

Президент FIL Эйнарс Фогелис прокомментировал решение: «Конгресс четко обозначил свою позицию. Этот результат отражает нашу коллективную ответственность за обеспечение честных и безопасных соревнований. Мы уважаем разнообразие мнений внутри нашего сообщества, особенно со стороны спортсменов». 

Принятым решением FIL подтверждает свою приверженность принципам честности, безопасности и солидарности в международном спорте», – говорится на сайте международной федерации.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: FIL
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