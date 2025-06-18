«Аль-Айн» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
«Ювентус» сыграет с «Аль-Айном» в 1-м туре чемпионата мира среди клубов.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 04:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
Клубный чемпионат мира. 1 тур
19 июня 01:00, Audi Field
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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