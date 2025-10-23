  • Спортс
  • Победа «Реала», разгромы от «Ливерпуля», «Челси», «Баварии» и «Зенита», 8-е поражение СКА в 9 матчах, санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», Хорнер может купить команду «Ф-1» и другие новости
Победа «Реала», разгромы от «Ливерпуля», «Челси», «Баварии» и «Зенита», 8-е поражение СКА в 9 матчах, санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», Хорнер может купить команду «Ф-1» и другие новости

1. В Лиге чемпионов в среду обошлось без сенсаций. Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Ювентусом» (1:0), «Челси» в большинстве разгромил «Аякс» (5:1), «Ливерпуль» с двумя ассистами Виртца прихлопнул «Айнтрахт» (5:1), а «Бавария» разнесла «Брюгге» (4:0). Все результаты дня – тут.

2. В Фонбет Кубке России «Зенит» в большинстве разгромил «Оренбург» (6:0, Ерохин сделал дубль, Жерсон забил дебютный гол), хет-трик Бабаева принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов» (4:0), «Рубин» по пенальти победил «Ахмат», а «Ростов» выбил из турнира «Пари НН» (4:1).

Таким образом, «Динамо» вышло на «Зенит» в плей-офф Пути РПЛ Кубка, заняв 2-е место в группе с «Краснодаром». Команда Мусаева сыграет с «Оренбургом».

3. В Фонбет КХЛ «Ак Барс» одолел «Локомотив», СКА проиграл ЦСКА, «Сочи» уступил «Торпедо», «Динамо» Минск победило «Ладу». У СКА 8 поражений в 9 последних матчах, команда Ларионова идет 9-й на Западе.

4. США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Компании владеют футбольным «Спартаком» и хоккейным ЦСКА.

5. «Нью-Джерси» переиграл «Миннесоту» (4:1) в чемпионате НХЛ, Арсений Грицюк забил первый гол в лиге, «Баффало» обыграл «Детройт» (4:2), «Калгари» уступил «Монреалю» (1:2 ОТ), Иван Демидов сделал голевую передачу.

6. Ханси Флик пропустит матч с «Реалом» из-за дисквалификации. Апелляцию «Барсы» отклонили, но клуб подаст еще одну.

7. В чемпионате НБА Егор Дёмин набрал 14 очков и сделал 5 подборов в дебютном матче за «Бруклин» против «Шарлотт» (136:117), «Нью-Йорк» победил «Кливленд» (119:111), «Филадельфия» обыграла «Бостон» (117:116). Остальные результаты игрового дня – здесь.

8. ⚡ Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Маринов занял 7-е место в личном многоборье, победил японец Хасимото.

9. Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер нашел инвесторов на 2 млрд долларов и может купить одну из команд «Ф-1», пишет The Times.

9. Защитник «Хетафе» Ньом за удар в лицо Винисиусу дисквалифицирован на два матча – за агрессию. Игрок провел 44 секунды на поле в матче с «Реалом». 

10. Река Фицрой, где водятся крокодилы, признана пригодной для проведения соревнований по гребле на Олимпиаде-2032

11. Проект трехлетнего федерального бюджета принят Госдумой в первом чтении. Для букмекеров вводят два новых налога: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

13. Роман Абрамович не планирует покупать ни «Галатасарай», ни любой другой клуб, пишет «Mash на спорте».

14. МОК рекомендовал международным федерациям не проводить турниры в Индонезии после невыдачи виз израильским гимнастам.

Цитаты дня.

Тебас об отмене матча в США: «К «честности соревнований» апеллируют годами давившие на судей, руководителей. Ла Лига продолжит противостоять тем, кто стремится разрушить испанский футбол»

Мостовой не считает «Локомотив» народной командой: «В СССР они играли в Первой лиге. Мы только в России услышали о таком клубе. Сравните, сколько чемпионств у «Спартака», а сколько у них»

Аленичев о лимите: «У государственных спортшкол и секций нет необходимой инфраструктуры, у тренеров низкие зарплаты, непонятные методики. В регионах не хватает полей, манежей»

Обе-Кюбель об Овечкине: «В самолете на его месте всегда стоят шесть банок пива. У него есть номер работника Subway – парень приносит ему заказ в машину, когда Ови выезжает с арены»

Умар Кремлев: «Весь спорт существует благодаря букмекерам. Без них он умрет, никто не будет им заниматься»

Генсек РФС: «За возвращение России абсолютное большинство национальных футбольных федераций. В том числе из европейских стран, которые резко против нашего участия в соревнованиях»

«Месси и его семья очень злы на Лапорту. С помощью барбекю это не уладить». Бывший вице-президент «Барсы» об уходе Лео из клуба

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
