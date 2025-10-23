Компани о 4:0 с «Брюгге»: «Бавария» могла забить больше, мы знали, что терять очки нельзя – впереди «ПСЖ» и «Арсенал». Топ-8 не будет иметь значения в том, кто выиграет ЛЧ, думаю»

Венсан Компани прокомментировал победу «Баварии» над «Брюгге».

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов мюнхенцы победили со счетом 4:0.

«Конечно, сегодня мы показали хорошую игру. Мы могли забить больше голов и не пропустили. Это был хороший домашний матч. Кроме того, сегодня мы увидели много молодых игроков. Леннарт Карл показал в важной игре, что он может помочь нам, но я не люблю шумиху. Если он продолжит в том же духе, то получит свой шанс в течение сезона.

Мы знали, что сегодня нам нельзя терять очки, потому что впереди матчи с «ПСЖ » и «Арсеналом ». Нужно набирать как можно больше очков. Но я не думаю, что первая восьмерка будет иметь решающее значение в том, кто выиграет Лигу чемпионов. В прошлом сезоне «ПСЖ» показал это. Думаю, в этом году это тоже не будет иметь особого значения. Самое главное – выйти в плей-офф. Сегодня мы сделали хороший шаг вперед», – сказал главный тренер «Баварии».