Сергей Ташуев: «В ромбе Николича ничего особенного нет, это давно забытое старое. В Кубке вообще смешно было наблюдать, что у ЦСКА 4 опорника в старте. Где прогресс игроков?»

Сергей Ташуев не считает тактику Марко Николича прорывной.

«В ромбе Николича ничего особенного нет. Во-первых, у ЦСКА по качеству самые сильные защитники. В опорной зоне тоже все пашут. Было больше качества игры в обороне, а не ромб. При чем он здесь вообще?

В Кубке России вообще смешно было наблюдать, что у них четыре опорных хавбека в основном составе. Результат любой ценой, но где прогресс игроков? Где Мусаев? Он не прогрессирует.

Ромб – давно забытое старое. Остальное – просто слова. Схем в футболе несколько: 4-4-2, 4-5-1 и 3-5-2 – все. Есть три схемы, а остальное – как ты расположишь своих футболистов и какие функции дашь. Мы свою схему в «Краснодаре» вообще называли 2-3-3-2», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

Сергей Ташуев: «Я не пожарник, хочу развивать клубы. Галицкий выдерживает стиль, который я организовал в «Краснодаре». Я поднял «Нальчик» и «Кубань», фанаты «Ахмата» благодарили меня»