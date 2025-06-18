Неймар: «Я 15 лет играю на топ-уровне, приходится отказываться от многого. Люди думают, что вечеринки и карнавалы я посещаю каждый день, а не в выходные»

Неймар ответил на критику его образа жизни и участия в вечеринках.

«У людей есть конкретное представление обо мне как об игроке, спортсмене.

Люди думают, что вечеринки и карнавалы, которые я посещал, были каждый день, постоянно, а не когда я мог это делать – в свободное время, в выходной, в отпуске.

Нет ничего удивительного в том, что я уже 15 лет играю на высшем уровне, выступаю за большие клубы и сборную Бразилии . Это требует большой самоотверженности, приходится отказываться от многого – я точно знаю, о чем говорю.

Непросто добиться того, что мне удалось. Я очень горжусь этим», – сказал Неймар в интервью Flow Podcast.

Экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ » в январе вернулся в родной «Сантос » из саудовского «Аль-Хиляля». 33-летний бразилец провел 12 игр за клуб, пропустив много матчей из-за травм.