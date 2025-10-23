Фримпонг пропустит несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия. Защитник «Ливерпуля» был заменен в 1-м тайме матча с «Айнтрахтом»

Джереми Фримпонг выбыл на несколько недель из-за травмы.

Правый защитник «Ливерпуля » появился в стартовом составе команды в матче Лиги чемпионов против «Айнтрахта » (5:1), но был заменен на 19-й минуте игры.

Футболист пропустит несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия.

В этом матче травму паха также получил нападающий мерсисайдцев Александер Исак.

Джереми Фримпонг провел четыре игры в нынешнем сезоне АПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .