Бальде перед класико: «Надеюсь, что «Барса» сможет снова разгромить «Реал» на «Бернабеу». Но самое главное – это взять три очка»
Алекс Бальде надеется на успех «Барселоны» в матче с «Реалом».
26 октября «Реал» и «Барселона» сыграют в матче 10-го тура Ла Лиги.
«Я нахожусь в предвкушении класико. Это особенный матч. Надеюсь, что сможем победить. Надеюсь, что мы сможем снова разгромить «Мадрид» на «Бернабеу». Но самое главное – это взять три очка.
Думаю, что мы находимся в хорошем настроении перед класико, но текущая форма команд не имеет значения, потому что в этом матче может случиться все что угодно», – сказал защитник «Барселоны» Алекс Бальде.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Barca Blaugranes
