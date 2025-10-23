  • Спортс
  Бальде перед класико: «Надеюсь, что «Барса» сможет снова разгромить «Реал» на «Бернабеу». Но самое главное – это взять три очка»
Бальде перед класико: «Надеюсь, что «Барса» сможет снова разгромить «Реал» на «Бернабеу». Но самое главное – это взять три очка»

Алекс Бальде надеется на успех «Барселоны» в матче с «Реалом».

26 октября «Реал» и «Барселона» сыграют в матче 10-го тура Ла Лиги.

«Я нахожусь в предвкушении класико. Это особенный матч. Надеюсь, что сможем победить. Надеюсь, что мы сможем снова разгромить «Мадрид» на «Бернабеу». Но самое главное – это взять три очка.

Думаю, что мы находимся в хорошем настроении перед класико, но текущая форма команд не имеет значения, потому что в этом матче может случиться все что угодно», – сказал защитник «Барселоны» Алекс Бальде.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Barca Blaugranes
