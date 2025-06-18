«Барселона» выкупила вратаря «Эспаньола» Гарсию за 25 млн евро отступных. Контракт – до 2031 года

«Барселона» объявила о трансфере вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсии.

Сине-гранатовые сообщили, что активировали отступные в размере 25 миллионов евро, которые были прописаны в контракте 24-летнего вратаря с принципиальным соперником «блауграны».

Жоан заключил соглашение с «Барселоной» до 30 июня 2031 года.

Гарсия провел 38 матчей в сезоне Ла Лиги (8 – на ноль), пропуская в среднем 1,34 гола за игру. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Изображение: x.com/FCBarcelona

«Крыса, предатель, нахер «Барсу». В родном городе вратаря «Эспаньола» Гарсии появились оскорбительные надписи в связи с переходом игрока к сине-гранатовым