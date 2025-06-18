Депутат Даванков о Fan ID: «Я за отмену, планируем вносить законопроект. Моего сына не пустили на стадион – у него паспорта нет, какой Fan ID 12-летнему ребенку? Глупость несусветная»

Владислав Даванков заявил, что планирует внесение законопроекта об отмене Fan ID.

Ранее сообщалось , что вице-спикер Госдумы Даванков обратился к министру спорта России Михаилу Дегтяреву с просьбой отменить Fan ID для детей до 14 лет.

– Есть два стула: на одном – отменить Fan ID в футболе, а на другом – ввести Fan ID в хоккее.

– Я за отмену Fan ID. Есть лазейка, мы ее сейчас хотим использовать. Как законопроект планируем вносить до конца этой сессии.

Но посмотрим, пока что мы много про это говорим, и уже все больше и больше союзников. Не только болельщиков.

Когда ты каждый раз… Вот у меня последняя история была – я с сыном пришел на стадион «Спартака», ему 12 тогда было, у него не было Fan ID, и его не пустили. У него паспорта нет, какой Fan ID 12-летнему ребенку?

Поэтому, на мой взгляд, глупость несусветная. Бывает такое, надо просто взять и отменить, все. Забыть, и как будто его не было», – сказал депутат Госдумы.