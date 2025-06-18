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«Манчестер Сити» – «Видад». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Манчестер Сити» сыграет с «Видадом» в 1-м туре чемпионата мира среди клубов.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Клубный чемпионат мира. 1 тур
18 июня 16:00, Lincoln Financial Field
Манчестер Сити
Не начался
Видад

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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