«Манчестер Сити» – «Видад». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Манчестер Сити» сыграет с «Видадом» в 1-м туре чемпионата мира среди клубов.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
Клубный чемпионат мира. 1 тур
18 июня 16:00, Lincoln Financial Field
Не начался
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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