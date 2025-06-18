«Химки» не погасили все долги перед игроками до объявления о приостановке деятельности

«Химки» не закрыли все долги перед игроками до приостановки деятельности.

Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

«Задолженности есть, профсоюз отслеживает ситуацию. Сейчас футболистам надо обязательно фиксировать долги – подавать в суд, чтобы он признал факт задолженности», – сказал Зотов.

По его словам, судебное решение позволит игрокам требовать выплаты долгов в случае распродажи активов клуба по процедуре банкротства и для возможности обращения за компенсацией в фонд ФИФА, который может возобновить прием заявок от футболистов, чьи клубы обанкротились. Также эти долги должны быть погашены, если будет принято решение о возрождении клуба.

«Есть разные варианты, поэтому судебное решение должно быть на руках. Профсоюз бесплатно поможет пройти всю процедуру его получения», – добавил гендиректор профсоюза.

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