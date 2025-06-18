  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Химки» не погасили все долги перед игроками до объявления о приостановке деятельности
15

«Химки» не погасили все долги перед игроками до объявления о приостановке деятельности

«Химки» не закрыли все долги перед игроками до приостановки деятельности.

Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

«Задолженности есть, профсоюз отслеживает ситуацию. Сейчас футболистам надо обязательно фиксировать долги – подавать в суд, чтобы он признал факт задолженности», – сказал Зотов. 

По его словам, судебное решение позволит игрокам требовать выплаты долгов в случае распродажи активов клуба по процедуре банкротства и для возможности обращения за компенсацией в фонд ФИФА, который может возобновить прием заявок от футболистов, чьи клубы обанкротились. Также эти долги должны быть погашены, если будет принято решение о возрождении клуба.

«Есть разные варианты, поэтому судебное решение должно быть на руках. Профсоюз бесплатно поможет пройти всю процедуру его получения», – добавил гендиректор профсоюза.

❌ «Химки» объявили о «приостановке деятельности»: «Мы сделали все возможное, чтобы сохранить клуб»

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?225 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
деньги
ТАСС
Общероссийский профессиональный союз футболистов
Александр Александрович Зотов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Индзаги об уходе из «Интера»: «Буду скучать даже по самым несправедливым обвинениям. Если это цена, которую я должен заплатить за 4 года в клубе, я с радостью это сделаю»
32 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Реал» сыграет с «Аль-Хилалем», «Ман Сити» – с «Видадом», «Интер» поделил очки с «Монтерреем»
18528 минут назад
Капелло вручил бы «Золотой мяч» Ямалю: «Он заслужил с учетом его возраста и того, что он сделал в этом сезоне»
930 минут назад
Сможете поставить фишку на ребро? Сложнейший челлендж
33 минуты назадТесты и игры
Судья показал изображение Девы Марии Гваделупской вместе с красной карточкой игроку «Боки» Фигалю в матче КЧМ с «Бенфикой»
1039 минут назадФото
Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Я был у Лички – его убрали. Если сейчас приду, Карпина уберут. Все опять будут Мостового винить»
2040 минут назад
Украина не сможет помешать проведению матча России и Чили, считает Митрофанов: «Не те аргументы и не тот авторитет. Пусть занимаются своими вопросами»
1346 минут назад
Медведев о том, что «Пари НН» останется в РПЛ: «Зачем тогда нужно было играть стыки? Могли провести другие. Думаю, будут изменения в регламенте»
10сегодня, 12:23
«Барселона» выкупила вратаря «Эспаньола» Гарсию за 25 млн евро отступных. Контракт – до 2031 года
48сегодня, 12:14Фото
28 фанатов «Тачиры» задержаны без объяснения причин Боливарианской разведкой Венесуэлы, которую обвиняли в нарушении прав человека. Их могут держать в тюрьме, известной как центр пыток
6сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Во многом «Зенит» позволил «Краснодару» стать чемпионом. Думаю, 2-е место их подхлестнет, и в новом сезоне они станут чемпионами». Канчельскис о петербуржцах
654 минуты назад
«Даже с Карпиным «Динамо» не будет претендовать на чемпионство. Против «Зенита» у них нет шансов». Петржела о москвичах
656 минут назад
Депутат Милонов об отъезде легионеров из Израиля: «Играть в токсичной угрозе для всего мира – так себе. В случае с РФ ФИФА сделала это по политическим мотивам, а тут – из-за безопасности»
7сегодня, 12:28
Мактоминей, Кин, Ндойе, Леони подорожали больше всех в Серии А – на 10 млн евро. Димарко, Влахович, Луис, Консейсау, Хименес – наиболее подешевевшие (Transfermarkt)
6сегодня, 11:59
«Рома» назначит бывшего спортивного директора «Милана» Массару. Гисольфи ушел после сезона в клубе
сегодня, 11:40
Американцы купят «Монцу», Бурдиссо станет спортивным директором. Галлиани может остаться в клубе на время
2сегодня, 11:29
Капелло об Ачерби: «Позор, что игрок отказывается играть за свою страну. У этой сборной Италии нет духа»
2сегодня, 11:16
Ещенко стал главным тренером «Кубани». Экс-игрок «Спартака» был исполняющим обязанности
6сегодня, 10:59Фото
Генич о том, что «Химки» «приостановили деятельность»: «Жаль, практически родной клуб 😩🔴⚫️»
4сегодня, 10:35
Генсек РФС Митрофанов о назначении Карпина в «Динамо»: «Мы не возражали, но в случае допуска сборной контракт с клубом должен быть прекращен. Сейчас пересечение интересов минимальное»
9сегодня, 10:13