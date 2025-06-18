Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Я был у Лички – его убрали. Если сейчас приду, Карпина уберут. Все опять будут Мостового винить»

Александр Мостовой пошутил о прохождении стажировки у Валерия Карпина.

Ранее главный тренер «Динамо» заявил , что не против стажировки Мостового: «Если хочет, пусть приезжает, ради бога».

«Я в своей программе обучения стажировку уже прошел. Поэтому вопрос стажировки у Карпина отпадает.

Тем более я был в «Динамо» на стажировке у Лички – Личку убрали. Если я сейчас приду в «Динамо », Карпина уберут. Все опять будут Мостового винить», – сказал бывший полузащитник сборной России.