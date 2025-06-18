Мостовой о стажировке в «Динамо»: «Я был у Лички – его убрали. Если сейчас приду, Карпина уберут. Все опять будут Мостового винить»
Александр Мостовой пошутил о прохождении стажировки у Валерия Карпина.
Ранее главный тренер «Динамо» заявил, что не против стажировки Мостового: «Если хочет, пусть приезжает, ради бога».
«Я в своей программе обучения стажировку уже прошел. Поэтому вопрос стажировки у Карпина отпадает.
Тем более я был в «Динамо» на стажировке у Лички – Личку убрали. Если я сейчас приду в «Динамо», Карпина уберут. Все опять будут Мостового винить», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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