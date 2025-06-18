ЦСКА предложил Каннаваро контракт до 2027 года (Николо Скира)
ЦСКА продолжает переговоры с Фабио Каннаваро.
Ранее появилась информация, что президент московского клуба Евгений Гинер лично заинтересован в назначении итальянского специалиста.
Московский клуб предложил 51-летнему тренеру контракт до 2027 года, сообщает инсайдер Николо Скира.
В сезоне-2024/25 армейцев возглавлял Марко Николич. Сербский специалист покинул свой пост после победы в Фонбет Кубке России и перешел в АЕК.
В минувшем сезоне Каннаваро возглавлял «Динамо» Загреб. Он был назначен в декабре 2024 года, а в апреле 2025-го был уволен. На момент его отставки клуб шел на 3-м месте в чемпионате Хорватии, а завершил сезон на 2-м, уступив «Риеке» по личным встречам.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Николо Скиры
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