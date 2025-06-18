ЦСКА предложил Каннаваро контракт до 2027 года (Николо Скира)

ЦСКА продолжает переговоры с Фабио Каннаваро.

Ранее появилась информация , что президент московского клуба Евгений Гинер лично заинтересован в назначении итальянского специалиста.

Московский клуб предложил 51-летнему тренеру контракт до 2027 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

В сезоне-2024/25 армейцев возглавлял Марко Николич. Сербский специалист покинул свой пост после победы в Фонбет Кубке России и перешел в АЕК.

В минувшем сезоне Каннаваро возглавлял «Динамо» Загреб. Он был назначен в декабре 2024 года, а в апреле 2025-го был уволен. На момент его отставки клуб шел на 3-м месте в чемпионате Хорватии, а завершил сезон на 2-м, уступив «Риеке» по личным встречам.

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