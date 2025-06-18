«Реал Мадрид» – «Аль-Хилаль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал Мадрид» сыграет с «Аль-Хилалем» в 1-м туре чемпионата мира среди клубов.

Чего добьется Карпин в «Динамо»? 34138 голосов Сделает чемпионом Возьмет только Кубок Ничего не выиграет Поделитесь c миром своим ответом