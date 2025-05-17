«МЮ» опять проиграл и обновил антирекорд, у «Крыльев» и «Химок» проблемы с лицензированием, Станковича могут забанить на 4 матча, игрок «Барсы» оскорблял «Реал» на параде и другие новости

1. Продолжается падение «Манчестер Юнайтед»: поражение от «Челси» стало третьим подряд в Премьер-лиге, а в общей сложности уже 18-м – обновили клубный антирекорд . При Амориме у «МЮ» всего 6 побед в 26 матчах . Впрочем, у «Тоттенхэма», соперника по финалу ЛЕ, дела не лучше – проиграли «Астон Вилле» . Ну а «Челси» продолжает борьбу за ЛЧ – крутейшая гонка на финише .

2. «Крылья», «Химки» и «Черноморец» не прошли лицензирование к новому сезону. В РФС уточнили, что пока «клубам даны замечания» . Самарцы вроде готовы решать свои проблемы , но с «Ростехом» пока ситуация в подвешенном состоянии . У «Химок» долг – 850 млн рублей, но клуб не унывает , Садыгов уверен, что лицензию получат .

3. Станкович избежал дисквалификации за жест в сторону судьи в матче с «Динамо», но рискует получить бан на 2-4 игры за оскорбления в адрес Левникова в матче с «Ростовом». Серба уже называют «истеричкой» , но есть и поддержка – ему надо дать поработать .

4. «Барселона» организовала чемпионский парад , но без негатива не обошлось: Фермин исполнил оскорбительную кричалку «Мадрид», ублюдки, приветствуйте чемпиона». В остальном все было очень фестивально .

5. В финале теннисного турнира в Риме встретятся Янник Синнер и Карлос Алькарас . Итальянец выбил Томми Пола и одержал 26-ю победу подряд , испанец обыграл Лоренцо Музетти – теперь у него шесть разных финалов «Мастерсов» .

В женском финале встретятся Коко Гауфф и Жасмин Паолини.

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выбыли в полуфинале парного тысячника . Зато в финал пробилась Вероника Кудерметова в паре с Элизой Мертенс.

6. Кубок Стэнли. «Торонто» перевел серию с «Флоридой» в 7-й матч, засушив соперника в гостях – 2:0. Мэттьюс забил победный гол , Бобровский отразил 15 бросков из 17.

7. На Анатолия Тимощука завела уголовное дело прокуратура Киева , ему грозит 10-12 лет лишения свободы.

8. Плей-офф НБА. «Нью-Йорк» выбил «Бостон» (4-2 в серии), разгромив действующего чемпиона в 6-м матче серии с разницей «+38». «Никс» сыграют с «Индианой» в финале Востока.

9. «Реал» согласовал все детали трансфера Дина Хейсена. Защитник подпишет с «Мадридом» 5-летний контракт и будет зарабатывать 9 млн евро в год .

10. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов продлил контракт с клубом на два года.

11. Экс-жена Сафонова обвинила Матвея в неуплате алиментов : «Видимо, он считает, что на Западе российские законы для него не имеют силы».

12. Руководство Самарской области хочет проверить Песьякова, Гапонова и Евгеньева на детекторе лжи после 2:5 от «Пари НН».

13. На ЧМ по хоккею Швеция обыграла Словению , Дания забила 8 голов Венгрии.

14. 89-летнего совладельца «Челси» Хансйорга Висса обвинили в домогательствах к экс-сотруднице его винодельни.

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Валерий Газзаев: «ЦСКА-2008 был готов попасть в финал ЛЧ. Тут даже двух мнений быть не может! Надо было только укрепить одну-две позиции»

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