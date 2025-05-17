«МЮ» проиграл 3-й матч подряд в АПЛ. У команды Аморима 6 поражений и 2 ничьих в 8 последних играх

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без побед в АПЛ до восьми матчей.

«Челси » дома обыграл «МЮ» (1:0) в 37-м туре АПЛ . Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда тренера Рубена Аморима потерпела третье поражение подряд в чемпионате Англии, а после победы над «Лестером» в середине марта (3:0) у манкунианцев – 6 поражений, 2 ничьих.

«МЮ » занимает 16-е место в таблице, на одно очко опережая идущий 17-м «Тоттенхэм ». Эти команды 21 мая встретятся в финале Лиги Европы.

В заключительной игре сезона «Юнайтед» примет «Астон Виллу» 25 мая.