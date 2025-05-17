«МЮ» проиграл 3-й матч подряд в АПЛ. У команды Аморима 6 поражений и 2 ничьих в 8 последних играх
«Манчестер Юнайтед» продлил серию без побед в АПЛ до восьми матчей.
«Челси» дома обыграл «МЮ» (1:0) в 37-м туре АПЛ. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда тренера Рубена Аморима потерпела третье поражение подряд в чемпионате Англии, а после победы над «Лестером» в середине марта (3:0) у манкунианцев – 6 поражений, 2 ничьих.
«МЮ» занимает 16-е место в таблице, на одно очко опережая идущий 17-м «Тоттенхэм». Эти команды 21 мая встретятся в финале Лиги Европы.
В заключительной игре сезона «Юнайтед» примет «Астон Виллу» 25 мая.
Увольнять Станковича или нет?23618 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости