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«МЮ» проиграл 3-й матч подряд в АПЛ. У команды Аморима 6 поражений и 2 ничьих в 8 последних играх

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без побед в АПЛ до восьми матчей.

«Челси» дома обыграл «МЮ» (1:0) в 37-м туре АПЛ. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда тренера Рубена Аморима потерпела третье поражение подряд в чемпионате Англии, а после победы над «Лестером» в середине марта (3:0) у манкунианцев – 6 поражений, 2 ничьих.

«МЮ» занимает 16-е место в таблице, на одно очко опережая идущий 17-м «Тоттенхэм». Эти команды 21 мая встретятся в финале Лиги Европы.

В заключительной игре сезона «Юнайтед» примет «Астон Виллу» 25 мая.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoРубен Аморим
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