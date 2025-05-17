«МЮ» при Амориме набирает 0,92 очка за тур в АПЛ. У тренера 6 побед в 26 матчах
«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме набирает меньше очка за тур в АПЛ.
«МЮ» на выезде уступил «Челси» (0:1) в 37-м туре чемпионата Англии.
В Премьер-лиге под руководством португальского тренера команда провела 26 матчей и заработала 24 балла. Она одержала всего шесть побед (последнюю – в середине марта), столько же раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
Таким образом, «МЮ» при Амориме набирает в среднем 0,92 очка за тур. Это, например, меньше, чем было у Пола Джуэлла (0,94) в «Дерби Каунти», когда команда выдала серию из 24 матчей без побед и завершила сезон-2007/08 с 11 очками.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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