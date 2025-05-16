«Крылья», «Химки» и «Черноморец» не прошли лицензирование РФС. У клубов есть неделя на апелляцию

«Крылья Советов» не прошли лицензирование РФС.

Самарскому клубу было отказано в лицензировании из-за долгов, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Как утверждается, «Крыльям» пошли навстречу и дали срок до сегодняшнего дня, чтобы они прислали все необходимые документы.

Также лицензирование не прошли подмосковные «Химки », хабаровский СКА и новороссийский «Черноморец ». У последних двух основная проблема – стадион, не соответствующий необходимым требованиям.

При этом «Краснодар » и «Сочи » отказываются предоставить «Черноморцу» свои стадионы для игры в РПЛ .

Инсайдер Иван Карпов отмечает , что у непрошедших лицензирование клубов есть время на апелляцию до 23 мая. За это время необходимо устранить проблемы, из-за которых было отказано в лицензировании.